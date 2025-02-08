В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления

Несколько десятков рейсов отменили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за высокого атмосферного давления. Об этом пишет «Фонтанка».

Авиакомпаниям приходится менять расписания на фоне аномального давления в условиях антициклона в Ленинградской области. В пятницу, 7 февраля, в Пулково отменили более 40 рейсов.

В субботу, 8 февраля, перевозчики продолжают корректировать расписание полетов. По данным онлайн-табло авиагавани, уже отменены вылеты почти 20 лайнеров.

«Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля», — отметили в аэропорту.

Ранее Пулково эвакуировали из-за технической неисправности — ошибочно сработавшей системы оповещения.

