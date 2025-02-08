В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
Трех граждан России задержали в провинции Пхукет в Таиланде за работу в детских садах без соответствующего разрешения. Об этом сообщается в отчете местной полиции.
Правоохранители провели рейд по дошкольным образовательным учреждениям и спортивным клубам острова. В результате были задержаны трое россиян, а также гражданин Белоруссии, один казахстанец и граждане Таиланда, которые вели нелегальный бизнес в образовательной сфере.
В Таиланде иностранцам, нарушившим трудовой кодекс, могут грозить штрафы или депортация с запретом на въезд в страну.
Между тем посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2024 году королевство посетило рекордное число россиян — 1 миллион 750 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru