В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах

Трех граждан России задержали в провинции Пхукет в Таиланде за работу в детских садах без соответствующего разрешения. Об этом сообщается в отчете местной полиции.

Правоохранители провели рейд по дошкольным образовательным учреждениям и спортивным клубам острова. В результате были задержаны трое россиян, а также гражданин Белоруссии, один казахстанец и граждане Таиланда, которые вели нелегальный бизнес в образовательной сфере.

В Таиланде иностранцам, нарушившим трудовой кодекс, могут грозить штрафы или депортация с запретом на въезд в страну.

Между тем посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2024 году королевство посетило рекордное число россиян — 1 миллион 750 тысяч человек.

