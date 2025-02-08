Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли

«Все десять человек, которые были на борту... погибли», — отмечается в сообщении.

Береговая охрана обнаружила место крушения воздушного судна в 34 милях юго-восточнее города Ном. Специалисты нашли в самолете тела трех человек. Береговая охрана полагает, что внутри судна находятся остальные семь погибших, однако доступ к ним затруднен.

Ранее стало известно, что самолет Cessna Caravan компании Bering Air пропал на Аляске. На борту воздушного судна, следовавшего из Уналаклита в Ном, находились пилот и девять пассажиров.

