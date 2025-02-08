Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
Десять человек, находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета, погибли. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на береговую охрану США.
«Все десять человек, которые были на борту... погибли», — отмечается в сообщении.
Береговая охрана обнаружила место крушения воздушного судна в 34 милях юго-восточнее города Ном. Специалисты нашли в самолете тела трех человек. Береговая охрана полагает, что внутри судна находятся остальные семь погибших, однако доступ к ним затруднен.
Ранее стало известно, что самолет Cessna Caravan компании Bering Air пропал на Аляске. На борту воздушного судна, следовавшего из Уналаклита в Ном, находились пилот и девять пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru