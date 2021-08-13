Версию детонации газо-воздушной смеси проверяют по взрыву автобуса в Воронеже
Одной из версий взрыва автобуса в Ворнеже стало воспламенение газо-воздушной смеси в какой-либо емкости, в том числе намеренное. Это вариант сейчас проверяется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.
Он уточнил, что особенность такого рода взрывов заключается в отсутствии остаточных следов. Этот фактор осложняет идентификацию конкретного состава вещества, приводящего к детонации.
На данный момент исключена версия применения взрывчатых веществ, поскольку на месте происшествия не обнаружено следов аммиачных соединений, которые в обязательном порядке входят в состав любой взрывчатки и легко идентифицируются.
В результате взрыва в автобусе накануне вечером погибли два человека, около двух десятков пострадали. В больницах остаются 15 человек. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- Версию детонации газо-воздушной смеси проверяют по взрыву автобуса в Воронеже
- ЦБ углядел признаки ослабления ценового давления
- Жителей Керчи начали эвакуировать из-за потопа. Видео
- Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня
- После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров
- Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
- Режим ЧС введен в нескольких районах Кубани из-за ливней
- В России выросли продажи шампанского и коньяка
- Новый «Сапсан» запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году
- Собянин наградил московских спортсменов - призеров Олимпиады в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru