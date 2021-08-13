Версию детонации газо-воздушной смеси проверяют по взрыву автобуса в Воронеже

Одной из версий взрыва автобуса в Ворнеже стало воспламенение газо-воздушной смеси в какой-либо емкости, в том числе намеренное. Это вариант сейчас проверяется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Он уточнил, что особенность такого рода взрывов заключается в отсутствии остаточных следов. Этот фактор осложняет идентификацию конкретного состава вещества, приводящего к детонации.

На данный момент исключена версия применения взрывчатых веществ, поскольку на месте происшествия не обнаружено следов аммиачных соединений, которые в обязательном порядке входят в состав любой взрывчатки и легко идентифицируются.

В результате взрыва в автобусе накануне вечером погибли два человека, около двух десятков пострадали. В больницах остаются 15 человек. Официальные версии причин трагедии пока не оглашены.

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:АвтобусВзрывВоронеж
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