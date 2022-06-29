Суд о признании нацбатальона «Азов» террористической организацией перенесен на август
Генеральная прокуратура России заявила ходатайство о переносе судебного заседания о признании террористической организацией украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.
«Судебное заседание отложено на 2 августа», - пояснили в пресс-службе Верховного суда России.
Рассмотрение иска Генпрокуратуры должно было начаться 29 июня. В конце мая Верховный суд вынес постановление о проведении слушаний в закрытом режиме, так как материалы дела носят гриф «секретно».
В подвалах украинского металлургического комбината «Азовсталь» было обнаружено убежище командиров нацбатальона. Как утверждали СМИ, в отдельной комнате, полной боеприпасов, они питались красной икрой и записывали ролики.
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