Суд о признании нацбатальона «Азов» террористической организацией перенесен на август

Генеральная прокуратура России заявила ходатайство о переносе судебного заседания о признании террористической организацией украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание отложено на 2 августа», - пояснили в пресс-службе Верховного суда России.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры должно было начаться 29 июня. В конце мая Верховный суд вынес постановление о проведении слушаний в закрытом режиме, так как материалы дела носят гриф «секретно».

В подвалах украинского металлургического комбината «Азовсталь» было обнаружено убежище командиров нацбатальона. Как утверждали СМИ, в отдельной комнате, полной боеприпасов, они питались красной икрой и записывали ролики.

