Вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута
Фрагменты мазута были обнаружены под водой у основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве указали, что это плотная масса, находящаяся на глубине до трёх метров. Водолазы подтвердили наличие нефтепродуктов.
«Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили четыре таких участка под пирсами», - говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что водолазами был точно определён объёмы подводных мазутных пятен, также была проработана технология их сбора.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что специалисты в Анапе создали тройную защиту берега от выбросов мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru