Спасатели собрали 164 тысячи тонн песка после разлива мазута в Черном море

Спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного грунта и песка на побережье Черного моря после разлива мазута, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно данным, в настоящее время было вывезено 125 766 тонн песка и грунта. Сотрудники министерства продолжают обследовать 910 км береговой линии.

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Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов сообщил, что Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута. Он отметил, по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:МЧСЧерное Море

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