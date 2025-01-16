Спасатели собрали 164 тысячи тонн песка после разлива мазута в Черном море
Спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного грунта и песка на побережье Черного моря после разлива мазута, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Согласно данным, в настоящее время было вывезено 125 766 тонн песка и грунта. Сотрудники министерства продолжают обследовать 910 км береговой линии.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов сообщил, что Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута. Он отметил, по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru