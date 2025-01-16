Спасатели собрали 164 тысячи тонн песка после разлива мазута в Черном море

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов сообщил, что Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Черном море после разлива мазута. Он отметил, по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута. Также, по прогнозам, мазутные загрязнение не будут двигаться в правую сторону, а только в направлении Крымского полуострова, передает «Радиоточка НСН».



