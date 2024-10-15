Вандалы осквернили памятник советским воинам в Софии
Злоумышленник осквернили монумент на братской могиле советских воинов в квартале Лозенец города Софии (Болгария). Об этом сообщило издание «Дума».
По информации газеты, монумент был изрисован краской, а фигуре ребенка откололи голову.
По словам лидера софийских социалистов Ивана Такова, голову скульптуры уже подобрали. Он потребовал восстановить памятник, а вандалов — найти и наказать.
Напомним, памятник уже подвергался нападению вандалов в 2014 году. Требование социалистов установить вокруг комплекса круглосуточное видеонаблюдение осталось без внимания. Кроме того, в 2020 году глава района Лозенец обратился с призывом переместить монумент в Музей социалистического искусства.
Ранее неизвестные вандалы разгромили памятник детям — узникам фашизма в Рубцовске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru