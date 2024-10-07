В Риге вторично осквернили памятник полководцу Барклаю-де-Толли
Вандалы облили фасад памятника русскому полководцу шотландско-немецкого происхождения Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге красной краской. Это уже вторая порча монумента за месяц, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что памятник был впервые осквернен 12 сентября, однако тогда его удалось отмыть, злоумышленники найдены не были. Сейчас обсуждается снос памятника исторического значения.
Изначально памятник был установлен в 1913 году на окраине Эспланады и был посвящен победе над Наполеоном. Монумент был утерян во время Первой мировой войны, однако его восстановили, Рижская дума приняла решение об установке копии в 2002 году. Решение тогдашнего правительства поддержали 47,6% жителей.
Ранее в Берлине вандалы осквернили памятник, посвященный протесту женщин против ареста их мужей нацистами в 1943 году.
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