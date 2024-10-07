В Риге вторично осквернили памятник полководцу Барклаю-де-Толли

Отмечается, что памятник был впервые осквернен 12 сентября, однако тогда его удалось отмыть, злоумышленники найдены не были. Сейчас обсуждается снос памятника исторического значения.

Изначально памятник был установлен в 1913 году на окраине Эспланады и был посвящен победе над Наполеоном. Монумент был утерян во время Первой мировой войны, однако его восстановили, Рижская дума приняла решение об установке копии в 2002 году. Решение тогдашнего правительства поддержали 47,6% жителей.

Ранее в Берлине вандалы осквернили памятник, посвященный протесту женщин против ареста их мужей нацистами в 1943 году.

