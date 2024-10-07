В Рубцовске разгромили памятник малолетним узникам фашизма
Неизвестные вандалы разгромили памятник детям — узникам фашизма в Рубцовске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Монумент был установлен в 2020 году в сквере «Непокоренные». Он посвящен несовершеннолетним жертвам ВОВ, а также погибшим и пострадавшим в терактах. Памятник представляет собой две школьные парты — на них среди кубиков и книг сидят медвежонок, игрушечный заяц и плачущие куклы.
Злоумышленники отломили фигуру медведя, однако не смогли унести гранитную скультптуру. Памятник восстановили через несколько часов, поиском преступников занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Тверской области выбросили реставрируемый памятник барду Владимиру Высоцкому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru