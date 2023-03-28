Вагоны с метанолом сошли с рельсов в Татарстане

По данным ведомства, инцидент произошёл на станции Соболеково при производстве маневровых работ.

«Опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено», - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что специалисты устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее четыре вагона грузового железнодорожного состава с контейнерами, следовавшего из Белоруссии, сошли с рельсов в Казахстане, сообщает НСН.

