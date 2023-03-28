Вагоны с метанолом сошли с рельсов в Татарстане
Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов в республике Татарстан, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл на станции Соболеково при производстве маневровых работ.
«Опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет. Задержек движения поездов не допущено», - отметили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что специалисты устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Ранее четыре вагона грузового железнодорожного состава с контейнерами, следовавшего из Белоруссии, сошли с рельсов в Казахстане, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru