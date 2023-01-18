В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

Следователи выясняют обстоятельства схода 22 грузовых вагонов в Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В Якутии сошли с рельсов 15 пустых грузовых вагонов

Происшествие случилось на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги. В результате этого задержаны пассажирские поезда: №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Пассажиры задержанных поездов будут обеспечены дополнительным питанием.

Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри. Для ликвидации последствий схода вагонов к месту направлены восстановительные поезда. Пострадавших, угрозы экологической безопасности нет.

Ранее пять вагонов пассажирского поезда №21 «Мурманск — Санкт-Петербург» сошли с рельсов в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Амурская ОбластьПоезда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры