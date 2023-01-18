В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
Следователи выясняют обстоятельства схода 22 грузовых вагонов в Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Происшествие случилось на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги. В результате этого задержаны пассажирские поезда: №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск, №1 сообщением Владивосток – Москва. Пассажиры задержанных поездов будут обеспечены дополнительным питанием.
Также ожидается задержка пассажирских поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри. Для ликвидации последствий схода вагонов к месту направлены восстановительные поезда. Пострадавших, угрозы экологической безопасности нет.
Ранее пять вагонов пассажирского поезда №21 «Мурманск — Санкт-Петербург» сошли с рельсов в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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