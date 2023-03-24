Четыре вагона грузового поезда из Белоруссии сошли с рельсов в Казахстане
Четыре вагона грузового железнодорожного состава с контейнерами, следовавшего из Белоруссии, сошли с рельсов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог».
Отмечается, что ЧП произошло накануне на станции Копа в Алматинской области. Состав следовал на станцию Алтынколь.
«Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов», — указали в пресс-службе.
Для расследования причин инцидента «Казахстанские железные дороги» создали комиссию.
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