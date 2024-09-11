Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области
11 сентября 202404:01
В Белгородской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда, сообщают «Известия».
Это произошло из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Происшествие случилось 10 сентября в 23:17 на перегоне Волоконовка – Новый Оскол.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Петербурге сошел с рельсов вагон грузового поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru