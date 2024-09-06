В Петербурге сошел с рельсов вагон грузового поезда
Сход вагона грузового поезда произошел на станции Сортировочная-Московская в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, задержки движения поездов нет, пишет RT. Причины произошедшего устанавливаются.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметили в ведомстве.
Кроме того, специалисты оценят действия ответственных лиц и при необходимости примут меры реагирования.
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