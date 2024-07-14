В Воронежской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

На станции Лиски Воронежской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

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Инцидент произошел в 13:45 мск. С рельсов сошло девять вагонов. Пострадавших нет.

На место направили восстановительный поезд. Для ликвидации последствий направили восстановительный поезд.

На прошлой неделе в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком, серой и метанолом. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети / Стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Железная ДорогаПоездаВоронежская Область

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