В Воронежской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда
14 июля 202416:57
На станции Лиски Воронежской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Инцидент произошел в 13:45 мск. С рельсов сошло девять вагонов. Пострадавших нет.
На место направили восстановительный поезд. Для ликвидации последствий направили восстановительный поезд.
На прошлой неделе в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов грузовой поезд с аммиаком, серой и метанолом. В результате инцидента пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru