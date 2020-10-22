В Зугдиди освободили 43 заложников

МВД Грузии сообщило об освобождении 43 заложников в банке в Зугдиди, однако в ведомстве добавили, что спецоперация еще не завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, министерство не дало дополнительных комментариев по поводу проведенной спецоперации, а также о том, насколько она близка к завершению. МВД также рекомендовало не распространять непроверенную информацию о ходе оперативных мероприятий, так как это может помешать работе правоохранительных органов.

Ранее в среду 21 октября в здание банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны ворвался захватчик, он угрожал сотрудникам и посетителям оружием, в том числе гранатой. НСН писала о том, что грабитель покинул из здания в сопровождении троих заложников.

Произошедшее в грузинском Зугдиди уже назвали актом терроризма, официальное мнение выразил представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.





