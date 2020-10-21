Захватчик банка в Зугдиди ушёл с тремя заложниками и деньгами
Грабитель, захвативший отделение Банка Грузии в Зугдиди вышел из здания в сопровождении троих заложников. Правоохранители передали ему затребованные деньги. Несколько телеканалов ведут прямую трансляцию с места событий.
Злоумышленник держит в поднятой руке гранату. Трое мужчин- заложников он использует в качестве щита, у них связаны руки. Сзади, по данным СМИ следует сотрудник полиции с сумкой. Официального комментария по ситуации от МВД не поступало.
Налётчик ворвался в филиал кредитной организации сегодня днём. Он взял в заложники 19 человек и потребовал полмиллиона долларов, а также возможность свободно скрыться. Позже он освободил несколько заложников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Ереван обвинил Баку в применении тактической авиации в Карабахе
- Замглавы МИД Турции прибудет с визитом в Москву в четверг
- В Армении заявили, что Карабаху грозит экологическая катастрофа из-за трупов
- Захватчик банка в Зугдиди ушёл с тремя заложниками и деньгами
- Оппозиция Белоруссии намерена усилить активность в ближайшую неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru