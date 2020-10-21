Захватчик банка в Зугдиди ушёл с тремя заложниками и деньгами

Грабитель, захвативший отделение Банка Грузии в Зугдиди вышел из здания в сопровождении троих заложников. Правоохранители передали ему затребованные деньги. Несколько телеканалов ведут прямую трансляцию с места событий.

Злоумышленник держит в поднятой руке гранату. Трое мужчин- заложников он использует в качестве щита, у них связаны руки. Сзади, по данным СМИ следует сотрудник полиции с сумкой. Официального комментария по ситуации от МВД не поступало.



Налётчик ворвался в филиал кредитной организации сегодня днём. Он взял в заложники 19 человек и потребовал полмиллиона долларов, а также возможность свободно скрыться. Позже он освободил несколько заложников.



