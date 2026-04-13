Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян

Оспа обезьян пока не представляет высокой угрозы из-за низкой заразности и относительно легкого течения, однако риск ее дальнейшего распространения сохраняется. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус относится к ортопоксвирусным инфекциям и передается преимущественно воздушно-капельным путем, однако пока остается малоконтагиозным и не отличается высокой вирулентностью. Это, как отметил Онищенко, сдерживает его распространение, хотя ситуация может измениться.