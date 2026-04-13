Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян

Оспа обезьян пока не представляет высокой угрозы из-за низкой заразности и относительно легкого течения, однако риск ее дальнейшего распространения сохраняется. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, вирус относится к ортопоксвирусным инфекциям и передается преимущественно воздушно-капельным путем, однако пока остается малоконтагиозным и не отличается высокой вирулентностью. Это, как отметил Онищенко, сдерживает его распространение, хотя ситуация может измениться.

Он напомнил, что заболевание традиционно было распространено в странах Западной Африки, где люди заражались от животных, в том числе обезьян. После ликвидации оспы человека в 1980 году инфекцию начали рассматривать как потенциальную угрозу, способную занять освободившуюся биологическую нишу.

По оценке Онищенко, спустя десятилетия вирус стал проявлять себя как самостоятельная инфекция и постепенно закрепился в человеческой популяции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БолезньГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры