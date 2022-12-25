В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

25 декабря в 21:52 спасателям поступило сообщение о том, что произошёл пожар по улице Шоссейная. Жилой кирпичный дом размером 7х8 метров, а также гараж 3х5 метров к приезду пожарных горели по всей площади.

В ходе тушения пожара были обнаружены фрагменты тел двух человек.

Ранее пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

