В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

В селе Еремеево в Башкирии в пожаре погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове

25 декабря в 21:52 спасателям поступило сообщение о том, что произошёл пожар по улице Шоссейная. Жилой кирпичный дом размером 7х8 метров, а также гараж 3х5 метров к приезду пожарных горели по всей площади.

В ходе тушения пожара были обнаружены фрагменты тел двух человек.

Ранее пожар произошел в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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