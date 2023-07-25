В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа

По данным агентства, ЧП произошло рано утром 25 июля в одной из квартир в доме на проспекте Вахитова.

«Два человека обратились за медицинской помощью», — указал источник.

По его словам, 15 человек самостоятельно покинули место происшествия. Как сообщает Telegram-канал Baza, пожарным удалось спасти 9 человек, в том числе ребенка.

Ранее взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Каспийске, пострадал один человек, напоминает телеканал «360».

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