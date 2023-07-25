В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, ЧП произошло рано утром 25 июля в одной из квартир в доме на проспекте Вахитова.
«Два человека обратились за медицинской помощью», — указал источник.
По его словам, 15 человек самостоятельно покинули место происшествия. Как сообщает Telegram-канал Baza, пожарным удалось спасти 9 человек, в том числе ребенка.
Ранее взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Каспийске, пострадал один человек, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru