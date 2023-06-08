В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области.Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел на десятом этаже здания на Шуровой Горе, отмечает телеканал 360.
«Уточненная информация с места: возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы», — добавили в МЧС.
Причины ЧП выясняются.
Как отметил помощник начальника службы спасения Саратовской области Никита Мухин в беседе с ТАСС, в момент взрыва в квартире находились два человека. Никто не пострадал, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru