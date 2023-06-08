В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа

По данным ведомства, инцидент произошел на десятом этаже здания на Шуровой Горе, отмечает телеканал 360.

«Уточненная информация с места: возгорания нет, повреждений конструкций квартиры нет, выбиты две оконные рамы», — добавили в МЧС.

Причины ЧП выясняются.

Как отметил помощник начальника службы спасения Саратовской области Никита Мухин в беседе с ТАСС, в момент взрыва в квартире находились два человека. Никто не пострадал, пишет RT.

