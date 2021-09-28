В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей.
Происшествие случилось в поселке Новый Хушет. В пристройке к частному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате этого пострадали пять человек, из которых трое детей.
Они госпитализированы в районную больницу в состоянии средней тяжести.
Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери. Причина ЧП устанавливается.
На днях один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области.
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