В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей.

В Ельце произошел взрыв газа в жилом доме

Происшествие случилось в поселке Новый Хушет. В пристройке к частному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате этого пострадали пять человек, из которых трое детей.

Они госпитализированы в районную больницу в состоянии средней тяжести.

Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери. Причина ЧП устанавливается.

На днях один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МахачкалаВзрыв Газа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры