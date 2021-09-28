В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие

Происшествие случилось в поселке Новый Хушет. В пристройке к частному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате этого пострадали пять человек, из которых трое детей.

Они госпитализированы в районную больницу в состоянии средней тяжести.

Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери. Причина ЧП устанавливается.

На днях один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области.

