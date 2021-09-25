Взрыв газа произошел в жилом доме под Екатеринбургом

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Хлопок прогремел на первом этаже многоквартирного дома. Возгорания не произошло.

Как отметили в экстренных службах, взрыв повредил три межквартирные и межкомнатная перегородки и нарушил остекление трех оконных проемов. Несущие конструкции не повреждены.

После ЧП из дома эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаСвердловская Область
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