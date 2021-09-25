Взрыв газа произошел в жилом доме под Екатеринбургом
25 сентября 202107:47
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Хлопок прогремел на первом этаже многоквартирного дома. Возгорания не произошло.
Как отметили в экстренных службах, взрыв повредил три межквартирные и межкомнатная перегородки и нарушил остекление трех оконных проемов. Несущие конструкции не повреждены.
После ЧП из дома эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru