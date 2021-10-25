В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа
25 октября 202101:21
Взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ».
Хлопок газовоздушной смеси случился в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате хлопка возгорания не произошло.
В происшествии пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания более 20 жильцов.
В начале октября два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru