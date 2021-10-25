В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

Хлопок газовоздушной смеси случился в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате хлопка возгорания не произошло.

В происшествии пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания более 20 жильцов.

В начале октября два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.

