В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге

Хлопок газовоздушной смеси случился в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате хлопка возгорания не произошло.

В происшествии пострадали два человека. Спасатели эвакуировали из здания более 20 жильцов.

В начале октября два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.

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ФОТО: flickr/Peter Asquith
ТЕГИ:Взрыв Газа
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