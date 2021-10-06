СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге
6 октября 202112:19
Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в четырехэтажном доме на Рябовском шоссе.
«Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах», - подчеркнул собеседник агентства.
По данным СМИ, предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. На месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru