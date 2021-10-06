СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме на Рябовском шоссе.

«Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах», - подчеркнул собеседник агентства.

По данным СМИ, предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. На месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

