СМИ: Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме на Рябовском шоссе.

«Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах», - подчеркнул собеседник агентства.

По данным СМИ, предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. На месте ЧП работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаСанкт-Петербург
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