Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в 07:10 в одном из домов по улице Гайдара.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

При взрыве частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, возгорания не произошло.

