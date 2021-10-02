Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде
2 октября 202108:50
Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу в 07:10 в одном из домов по улице Гайдара.
«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.
При взрыве частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, возгорания не произошло.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru