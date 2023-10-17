В Зеленограде автомобиль насмерть сбил женщину

В московском Зеленограде машина насмерть сбила женщину, переходившую дорогу на красный свет, заявили в столичной Госавтоинспекции.

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Происшествие произошло около 19:00 на Центральном проспекте. Автомобиль совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому переходу на красный свет.

«От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В центре Москвы на Новом Арбате автомобиль переехал лежащего на разделительной полосе пешехода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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