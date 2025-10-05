СМИ: Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве

Согласно предварительной информации, мужчина вечером 4 октября совершил самоубийство. Ему было 87-лет.

С 1971 года Леонтьев работал в издательстве «Правда» замначальника производственного отдела. В 1984 году он возглавил издательство и был его руководителем в том числе до того момента, когда оно было преобразовано во ФГУП «Пресса», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».