Два человека погибли в Екатеринбурге в результате наезда машины на остановку
17 октября 202318:33
Автомобиль Peugeot 408 въехал в остановку общественного транспорта в Екатеринбурге, сообщает пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
По данным полиции, смертельное ДТП произошло в районе дома №79 по улице Машиностроителей. В момент наезда на остановке находились три человека.
«Двое пешеходов погибли на месте происшествия, один человек пострадал», - добавили в ведомстве.
Ранее мужчина 1974 года рождения, управлявший легковым автомобилем Toyota, сбил 11 человек на автобусной остановке в Калуге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru