Два человека погибли в Екатеринбурге в результате наезда машины на остановку

По данным полиции, смертельное ДТП произошло в районе дома №79 по улице Машиностроителей. В момент наезда на остановке находились три человека.

«Двое пешеходов погибли на месте происшествия, один человек пострадал», - добавили в ведомстве.

Ранее мужчина 1974 года рождения, управлявший легковым автомобилем Toyota, сбил 11 человек на автобусной остановке в Калуге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

