В здании Российской государственной библиотеки в Москве вспыхнул пожар
11 декабря 202304:02
В Москве в здании Российской государственной библиотеки произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Возгорание случилось на крыше исторического здания на улице Воздвиженке в центре города.
Горели деревянные конструкции на площади 5 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru