В здании Российской государственной библиотеки в Москве вспыхнул пожар

В Москве в здании Российской государственной библиотеки произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В одном из жилых домов Сыктывкара произошел крупный пожар

Возгорание случилось на крыше исторического здания на улице Воздвиженке в центре города.

Горели деревянные конструкции на площади 5 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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