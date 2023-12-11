В здании Российской государственной библиотеки в Москве вспыхнул пожар

Возгорание случилось на крыше исторического здания на улице Воздвиженке в центре города.

Горели деревянные конструкции на площади 5 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

