В одном из жилых домов Сыктывкара произошел крупный пожар

Открытое пламя вырывается из окон нескольких квартир здания на улице Мира.

По словам спасателей, огнем охвачены квартиры на пятом этаже. Осуществляется эвакуация, на месте работают пожарные.

Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

