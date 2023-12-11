В одном из жилых домов Сыктывкара произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел в жилом доме в Сыктывкаре, сообщает «РЕН ТВ».

Спасатели локализовали крупный пожар в ресторане в Карачаево-Черкесии

Открытое пламя вырывается из окон нескольких квартир здания на улице Мира.

По словам спасателей, огнем охвачены квартиры на пятом этаже. Осуществляется эвакуация, на месте работают пожарные.

Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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