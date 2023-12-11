В одном из жилых домов Сыктывкара произошел крупный пожар
11 декабря 202300:01
Крупный пожар произошел в жилом доме в Сыктывкаре, сообщает «РЕН ТВ».
Открытое пламя вырывается из окон нескольких квартир здания на улице Мира.
По словам спасателей, огнем охвачены квартиры на пятом этаже. Осуществляется эвакуация, на месте работают пожарные.
Ранее при пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru