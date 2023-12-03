При пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека

Пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

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Сигнал о пожаре поступил в 16:56. Открытое горение произошло на 10-м этаже.

Пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, включая двух детей. Эвакуировано около 30 жильцов.

В 17:55 пожар потушили. Пострадавших передали медикам.

На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на рынке «Садовод», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПожарМосква

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