При пожаре в доме в центре Москвы пострадали три человека
3 декабря 202319:29
Пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в 16:56. Открытое горение произошло на 10-м этаже.
Пожарные спасли из горящей квартиры трех человек, включая двух детей. Эвакуировано около 30 жильцов.
В 17:55 пожар потушили. Пострадавших передали медикам.
На юго-востоке Москвы 1 декабря произошел пожар на рынке «Садовод», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru