В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака
19 сентября 202208:20
Утечка аммиака произошла в здании Новосибирского хладокомбината. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, утечку зафиксировали на втором этаже хладокомбината.
«В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.
Еще 300 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru