В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака

Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир» Власти Курской области подтвердили смерть еще одного человека от последствий урагана Клинтон рассказал подробности беседы с Ельциным о расширении НАТО Верховный суд призвал сократить количество арестов в России Посольство РФ в Латвии утверждает, что от россиян при въезде в страну требовали подписать заявление с осуждением российских властей