В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла в здании Новосибирского хладокомбината. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии

По словам собеседника агентства, утечку зафиксировали на втором этаже хладокомбината.

«В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

Еще 300 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУтечкаНовосибирск
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