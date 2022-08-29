Утечка 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на заводе в Японии
Утечка около 1,2 тысячи тонн соляной кислоты произошла на территории завода компании AGC на востоке Японии. Об этом говорится в заявлении на сайте AGC.
Отмечается, что инцидент произошел 26 августа. Кислота вытекла из танкера на заводе компании, которая занимается производством стекла. На место происшествия прибыли пожарные, с помощью насосов они собрали вытекшую кислоту и нейтрализовали ее реагентами.
В компании подчеркнули, что после утечки три работника завода пожаловались на боль в горле. Однако состояние пострадавших не вызывает опасений.
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