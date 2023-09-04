В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов
Сотрудники ФСБ и МВД задержали сообщника украинских диверсантов, который собрал и передал несколько взрывных устройств для терактов в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник — гражданин Украины 1968 года рождения. Мужчина снабжал самодельными бомбами диверсионно-террористическую группу, которая по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны совершала теракты против сотрудников полиции и администрации Запорожской области.
«Члены преступной группы задержаны ... в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России», — отметили в ФСБ.
У задержанного украинца обнаружили пять килограммов взрывчатки, компоненты для изготовления бомб, детонаторы, пишет Ura.ru. Злоумышленнику предъявили обвинение в приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ выявила агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты в местах плотного скопления людей в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине
- Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке
- ВСУ обстреляли ещё одно село в Брянской области
- Китай на саммите G20 представит премьер Госсовета Ли Цян
- Июльский импорт Германии из РФ рухнул на 92% к 2022 году
- В Одесской области заявили о повреждении аграрных и промышленных предприятий
- В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов
- NYT: Отставка Резникова связана с затянувшимся конфликтом с Россией
- РИА Новости: Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии
- Власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru