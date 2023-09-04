В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов

По данным ведомства, злоумышленник — гражданин Украины 1968 года рождения. Мужчина снабжал самодельными бомбами диверсионно-террористическую группу, которая по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны совершала теракты против сотрудников полиции и администрации Запорожской области.

«Члены преступной группы задержаны ... в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 205 "Террористический акт" УК России», — отметили в ФСБ.

У задержанного украинца обнаружили пять килограммов взрывчатки, компоненты для изготовления бомб, детонаторы, пишет Ura.ru. Злоумышленнику предъявили обвинение в приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ выявила агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты в местах плотного скопления людей в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

