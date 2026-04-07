В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей
7 апреля 202611:59
ВСУ атаковали школу в Великой Знаменке Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в Мах.
«Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована БПЛА противника», - написал губернатор.
Пострадали шесть человек, в том числе пять детей, сообщает RT. Как отметил Балицкий, дети были оперативно эвакуированы в медучреждение.
Ранее во Владимирской области ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА.
Горячие новости
- Исследование: Численность населения превысила возможности Земли
- «Лучше этажами»: Кто может купить Moscow Towers у РЖД за 280 млрд рублей
- СМИ: Венгрия планирует сделку по нефти с США на $500 млн
- В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада
- В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики
- «Корпоративный тренд»: Почему винил становится инструментом продвижения бизнеса
- Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
- Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ
- Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных
- В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей