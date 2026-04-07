В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей

ВСУ атаковали школу в Великой Знаменке Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в Мах.

«Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована БПЛА противника», - написал губернатор.

Пострадали шесть человек, в том числе пять детей, сообщает RT. Как отметил Балицкий, дети были оперативно эвакуированы в медучреждение.

Ранее во Владимирской области ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА.

