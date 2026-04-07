Ребенок и двое взрослых погибли при атаке БПЛА на Владимирскую область

Три человека погибли после атаки украинских беспилотников во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Как отметил губернатор, дроны атаковали гражданскую инфраструктуру. Ночью в Александровском районе в ходе атаки БПЛА один из аппаратов попал в двухквартирный жилой дом.

«Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись... Соседи живы», - написал Авдеев в своем канале в Мах.

Позднее губернатор уточнил, что погиб мальчик 2014 года рождения. Девочка, выжившая при атаке, находится у родственников.

Как сообщает Минобороны, ночью 7 апреля над Владимирской областью уничтожили три дрона ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

