В Запорожской области при атаке БПЛА погибли четыре женщины

Четыре жительницы Запорожской области стали жертвами налета украинского беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Минобороны России сообщило о сбитии дрона ВСУ над Белгородской областью

Инцидент произошел утром 23 апреля в районе населенного пункта Мирное. Украинские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, в котором находились четыре женщины. Все они погибли.

Предполагается, что оператор беспилотника намеренно нанес удар по автомобилю. Об этом говорит характер предупреждений.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области на проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Трех пострадавших доставили в больницу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры