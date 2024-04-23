В Запорожской области при атаке БПЛА погибли четыре женщины
Четыре жительницы Запорожской области стали жертвами налета украинского беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Инцидент произошел утром 23 апреля в районе населенного пункта Мирное. Украинские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, в котором находились четыре женщины. Все они погибли.
Предполагается, что оператор беспилотника намеренно нанес удар по автомобилю. Об этом говорит характер предупреждений.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области на проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Трех пострадавших доставили в больницу, передает «Радиоточка НСН».
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