Минобороны России сообщило о сбитии дрона ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО обработали по беспилотнику самолетного типа ВСУ, пытавшемуся атаковать территорию Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что инцидент произошел около 15:20.

Ранее российское Минобороны впервые сообщило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиПВОБелгородская область

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