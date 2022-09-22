В Запорожской области предотвратили покушение на главу ВГА Балицкого
Задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона привлекала для совершения преступления обычных граждан. Иванов отметил, что анонимный человек через Telegram требовали собирать сведения о месте жительства и передвижениях Балицкого.
«Ему я только передавал координаты. В совокупности он переслал за переданные координаты три тысяч гривен», — пояснил задержанный.
Иванов добавил, что затем получил от анонима ещё 1,4 тысячи гривен и потребовал передать ему фото и координаты дома главы ВГА, а также рассказать о его транспорте и маршрутах.
Ранее жителя Кузбасса, призывавшего к убийству президента РФ, признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорили к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев колонии-поселения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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