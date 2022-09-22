В Запорожской области предотвратили покушение на главу ВГА Балицкого

По его словам, украинская сторона привлекала для совершения преступления обычных граждан. Иванов отметил, что анонимный человек через Telegram требовали собирать сведения о месте жительства и передвижениях Балицкого.

«Ему я только передавал координаты. В совокупности он переслал за переданные координаты три тысяч гривен», — пояснил задержанный.

Иванов добавил, что затем получил от анонима ещё 1,4 тысячи гривен и потребовал передать ему фото и координаты дома главы ВГА, а также рассказать о его транспорте и маршрутах.

Ранее жителя Кузбасса, призывавшего к убийству президента РФ, признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и приговорили к лишению свободы на срок один год и шесть месяцев колонии-поселения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».