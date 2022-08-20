СМИ: На мэра Мариуполя совершили покушение

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Отмечается, что глава Мариуполя не пострадал.

Ранее Иващенко прогнозировал, что основной жилой фонд Мариуполя будет восстановлен к 2024 году. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:МэрПокушениеМариуполь
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