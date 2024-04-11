При обстреле журналистов в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны

Офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов погиб в результате обстрела журналистов «Вести Луганск». Об этом говорится в сообщении портала «Вести.Ru».

Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР

Накануне правительство Луганской Народной Республики заявило, что сотрудники «Вести Луганск» попали под обстрел ВСУ на кременском направлении. Оператор получил ранение в ногу, корреспондент — контузию.

Портал подтвердил, что журналисты попали под прицельный обстрел украинских военных.

«Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию — сейчас им оказывают помощь. Сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов погиб», — отмечается в сообщении.

Следственный комитет РФ начал расследование обстрела, ведомство даст правовую оценку всем причастным лицам, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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