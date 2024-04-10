В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ

Агента Службы безопасности Украины, готовившую теракт в отношении российских военных, задержали в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

НАК: В 2024 году в России предотвращено 27 терактов

Отмечается, что оперативные сотрудники задержали жительницу области, содействовавшую в подготовке теракта.

«Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины», — подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанная через тайник получила от СБУ взрывчатку для хранения и передачи участникам диверсионно-разведывательной группы. Фигурантка приобрела компоненты для изготовления коктейля Молотова и оборудовала новый тайник для передачи указанных предметов исполнителям теракта. Против женщины возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее ФСБ обезвредила участника экстремистской группировки, который готовил поджог в воинской части Екатеринбурга, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеТерактСБУФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры