В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ
Агента Службы безопасности Украины, готовившую теракт в отношении российских военных, задержали в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Отмечается, что оперативные сотрудники задержали жительницу области, содействовавшую в подготовке теракта.
«Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины», — подчеркнули в ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанная через тайник получила от СБУ взрывчатку для хранения и передачи участникам диверсионно-разведывательной группы. Фигурантка приобрела компоненты для изготовления коктейля Молотова и оборудовала новый тайник для передачи указанных предметов исполнителям теракта. Против женщины возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.
Ранее ФСБ обезвредила участника экстремистской группировки, который готовил поджог в воинской части Екатеринбурга, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru