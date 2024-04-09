НАК: В 2024 году в России предотвращено 27 терактов

В 2024 году в России предотвратили 27 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

ФСБ РФ задержала троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

В комитете добавили, что теракты были предотвращены на на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности.

Отмечается, что выработаны меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продумать систему превентивных антикриминальных мер в миграционной сфере, «в том числе по соблюдению законности», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ФСБНаказаниеТеракты

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