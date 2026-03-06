Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
Инкассаторы украинского «Ощадбанка» были задержаны в Венгрии по обвинению в отмывании денег. Об этом со ссылкой на Национальное налоговое и таможенное управление республики сообщает RT.
По данным ведомства, венгерские силовики задержали семерых граждан Украины, в том числе экс-генерала украинской разведки, а также два бронированных инкассаторских автомобилях, перевозивших из Австрии в Украину деньги и драгоценные металлы.
В «Ощадбанке» уточнили, что в машинах находились 80 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал произошедшее «государственным рэкетом».
Венгерские власти отметили, что сообщили о задержании в украинскую консульскую службу, однако ответа не получили. Киев, в свою очередь, рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать украинским военным адрес того, кто в Евросоюзе будет блокировать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
