ФСБ: В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов

В подмосковной Лобне предотвращен теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов, задержан гражданин России. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Спецслужба утверждает, что уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль. Сообщается, что подозреваемый задержан, а бомба обезврежена. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о теракте и госизмене.

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19 февраля сообщалось, что в Лобне обнаружили взрывное устройство, заложенное под автомобиль. Машина была припаркована возле здания Росреестра. Из соседних домов были эвакуированы около 350 человек. Предполагаемое взрывное устройство нейтрализовали взрывотехники, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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