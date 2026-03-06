Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист РФ Борис Щербаков в разговоре с NEWS.ru назвал заслуженными назначения народных артистов Константина Хабенского и Сергея Безрукова в Школу-студию МХАТ и МХАТ имени Горького, соответственно.

«Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова

По его словам, и Хабенский, и Безруков, талантливые ребята, которые «справятся со всеми задачами».

«Что касается назначения Хабенского, то обычно так и бывает, что художественный руководитель театра является и директором школы-студии», - отметил Щербаков.

Артист добавил, будет ждать «новых свершений от Безрукова и Хабенского».

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, а Безруков - худруком МХАТ имени Горького, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство "РИА Новости"
ТЕГИ:МХТ им. ЧеховаМХАТСергей БезруковКонстантин Хабенский

Горячие новости

Все новости

партнеры