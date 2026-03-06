Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»
Стражи порядка задержали футбольного арбитра, который обслуживал матч Первой лиги, в котором ФК «Химки» со счётом 4:1 победил «Аланию» из Владикавказа. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как пишет RT, она сообщила, что также был задержан посредник, передавший арбитру взятку в два млн рублей.
По словам Волк, преступление совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства подмосковной команды.
«Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключила она.
Ранее Волк заявила, что обвинения за влияние на результаты 22 матчей предъявлены 13 футбольным арбитрам, работавшим на играх ФНЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
