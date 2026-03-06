Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»

Стражи порядка задержали футбольного арбитра, который обслуживал матч Первой лиги, в котором ФК «Химки» со счётом 4:1 победил «Аланию» из Владикавказа. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инвестора клуба «Химки» Садыгова пожизненно отстранили от футбола

Как пишет RT, она сообщила, что также был задержан посредник, передавший арбитру взятку в два млн рублей.

По словам Волк, преступление совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства подмосковной команды.

«Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключила она.

Ранее Волк заявила, что обвинения за влияние на результаты 22 матчей предъявлены 13 футбольным арбитрам, работавшим на играх ФНЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
