Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»

Как пишет RT, она сообщила, что также был задержан посредник, передавший арбитру взятку в два млн рублей.

По словам Волк, преступление совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства подмосковной команды.

«Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключила она.

Ранее Волк заявила, что обвинения за влияние на результаты 22 матчей предъявлены 13 футбольным арбитрам, работавшим на играх ФНЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

