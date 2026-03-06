Россиянам рассказали, как забрать из банка крупную сумму наличных
В предложении введения периода охлаждения при запросе крупной суммы наличных в банке нет конспирологии, заверила НСН Александра Пожарская.
Предложение банков приостанавливать операцию по снятию наличных в отделениях и кассах не связано с конспирологией, а вызвано желанием обезопасить своих клиентов от мошенников, рассказала в пресс-центре НСН эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Появились вредные и глупые, на наш взгляд, конспирологические теории о том, что у банков низкая ликвидность, они не хотят деньги населению отдавать. Давайте вспомним, что период охлаждения работает не на обналичивание каждой суммы. Это касается только крупных сумм. Когда человеку необходимо снять со счета крупную сумму, возникает вопрос, зачем, потому что сейчас абсолютно любую покупку можно оплатить онлайн. Это будет отслеживаемая операция, в случае чего можно будет ее оспорить. Некоторые банки даже предоставляют такой сервис – оспорить покупку, если продавец затягивает сроки, повел себя недобросовестно. Банк возвращает клиенту деньги и сам уже разбирается с продавцом. Очень удобная и клиентоориентированная позиция», - объяснила она.
По словам собеседницы, при обращении в банк за крупной суммой денег будет способ избежать периода охлаждения.
«Когда человек сам уже приходит за крупными деньгами в отделение или кассу банка, ему тоже не сразу выдадут этот миллион. В банке не стоит печатный станок. Чтобы эти деньги появились в кассе, их нужно заранее забронировать. Тот самый период на 48 часов может перекрываться инкассацией денег в отделение банка. Вопрос не в отсутствии или наличии ликвидности. Есть прекрасный защитный инструмент, который называется "доверенное лицо". Все крупные банки предоставляют эту возможность. Придите, назначьте доверенное лицо, ребенок, родители, знакомые. В этом случае не будет периодов охлаждения, допросов с пристрастием и всего остального. Банк при всем желании защитить клиента не имеет по закону инструмента не отдать деньги», - подчеркнула она.
Ранее Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о побочном эффекте усиленной борьбы с мошенничеством. По ее словам, банки вместе с регулятором «перегнули палку», начав массово блокировать счета не только преступников, но и добросовестных клиентов без внятных объяснений. Результатом стало резкое снижение жалоб на киберпреступления на фоне роста недовольства необоснованными блокировками, напоминает «Радиоточка НСН».
